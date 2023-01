🎥 Commotie in Tour Down Under: Michael Matthews laakt gebrek aan respect in peloton, Sheffield komt met excuses

De ritzege van Dennis is niet het enige verhaal in de Tour Down Under. Dat Matthews een gebrek aan respect ervaarde, is dat evenzeer.

Waar gaat het over? Op iets meer dan twintig kilometer van het einde, vlak voor de cruciale klim en dus een belangrijk moment in de etappe, had Matthews te maken met materiaalpech. De Australiër van Jayco-Alula kende kettingproblemen en moest lange tijd wachten op een nieuwe fiets. Gevolg: Matthews verloor twee minuten en kan het klassement op zijn buik schrijven.

Australian Michael Matthews struggles with a loose chain in a stressful exchange near the end of Stage 2, losing significant ground after placing second yesterday!@oakley | @SantosLtd #TourDownUnder pic.twitter.com/OwQKZx6HE4 — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 19, 2023

Zijn pech kwam er ook niet zomaar. Dat bleek uit de eerste reactie van de puncher aan de aankomst. "Waar is het respect in het peloton gebleven? Ik zat in een goede positie, maar werd van twee kanten geduwd. Mijn ketting raakte vast tussen mijn frame en crank", verklaarde Matthews voor de tv-camera.

Het kwam onder meer tot een botsing met Magnus Sheffield. "Er was een renner die tegen mij aanbotste, waardoor ik naar rechts viel en mijn wiel dat van Matthews raakte. Ik heb meteen na de aankomst mijn excuses aangeboden", aldus de Amerikaan van Ineos bij VeloNews.