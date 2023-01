Magnus Cort Nielsen, smaakmaker uit de Tour van vorig jaar, moet seizoensstart uitstellen door blessure

De passage van Magnus Cort Nielsen in de Tour van vorig jaar zal eeuwig bijblijven. Het nieuwe seizoen van de Deen wordt bij de start wat gekenmerkt door blessureproblemen.

Tijdens de driedaagse in Denemarken aan het begin van de Tour van 2022 maakte Magnus Cort zijn landgenoten gek door telkens weer in de aanval te gaan en ook even de bergtrui te dragen. Later in die Tour zou de man van EF Education-EasyPost zelfs nog een rit winnen. Meer van dat graag in 2023, al zal dat niet zo gemakkelijk zijn.

Magnus Cort heeft immers te kampen met enige hinder. "Ik heb al enige tijd last aan de knie. Ik weet niet wanneer ik nu aan het seizoen zal beginnen. Het zal niet in Mallorca zijn, want wel het plan was. Gelukkig begint het wel beter te voelen en kan ik meedoen aan het trainingskamp. Ik zal dan wel vroegtijdig terug huiswaarts keren", schrijft de Scandinaviër op Instagram.

Enkele dagen geleden vierde hij nog zijn verjaardag: Magnus Cort Nielsen is pas 30 geworden. Geen Mallorca Challenge dus voor hem, het is uitkijken naar welke organisatie hem dan wel als eerste aan de start van een koers mag verwelkomen dit jaar.