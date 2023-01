Rohan Dennis (Jumbo-Visma) rijdt in finale weg uit kopgroep met klimmers en slaat dubbelslag in Tour Down Under

Jumbo-Visma is al aan het feest. In de Tour Down Under werd dat gerealiseerd door Rohan Dennis. Voor de Australiër betekent dat in zijn thuisland ongetwijfeld enorm veel.

In de tweede rit van Brighton naar Victor Harbor was het uitkijken hoe zwaar Nettle Hill - een klim in de finale - zou doorwegen. Een elitegroepje zag daar zijn kans om weg te rijden. Pure klimmers als Jai Hindley, Jay Vine en Simon Yates zaten erbij. Ze werden vergezeld door Rohan Dennis (Jumbo-Visma) en Mauro Schmid (Soudal Quick-Step). SUCCESVOLLE UITVAL Een uitgedund peloton maakte wel nog jacht. Het was dus volle bak blijven koersen tot het einde om uit de greep te kunnen blijven. Er volgden ook nog enkele uitvallen en die van Rohan Dennis was succesvol. De Australiër kon het zegegebaar maken, terwijl Vine en Schmid enkele tellen later spurtten naar plaatsen 2 en 3 in de rituitslag. Een uitgedund peloton met ook nog sprinter Caleb Ewan aan boord strandde op 11 seconden van de ritwinnaar. Die neemt de leiding in het klassement ook meteen over van Alberto Bettiol: nieuwe leider Dennis heeft een marge van 3 seconden op Vine.