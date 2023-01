De strijdbijl begraven: Michael Matthews en Magnus Sheffield sluiten vrede na eerder koersincident

Michael Matthews en Magnus Sheffield kunnen weer samen door één deur. Een koersincident in de Tour Down Under had voor wat spanningen gezorgd.

Matthews was in de tweede rit in botsing gekomen met Sheffield, waardoor de Australiër met kettingproblemen en tijdsverlies geconfronteerd werd. Matthews vond het een gebrek aan respect, Sheffield maakte achteraf zijn excuses over. "Het was een enorme frustratie, maar vandaag was het 'back to business'", verklaarde Matthews inmiddels aan Cyclingnews.

ALLES UITGEKLAARD

"Ik heb met Sheffield na de rit van vandaag gesproken. We hebben alles uitgeklaard en we gaan verder", is het voor Matthews een gesloten hoofdstuk. "HIj gaf toe dat hij een fout gemaakt had en had er spijt van. Hopelijk zien andere renners dat het niet oké is om zulke manoeuvres te maken." Inmiddels heeft de puncher van Jayco-Alula overigens de puntentrui veroverd in de Tour Down Under. Dat helpt ook.

"Ik heb me onmiddellijk geëxcuseerd", benadrukt Sheffield nog eens. "Ik voelde me er slecht over, maar dit maakt jammer genoeg deel uit van de koers."