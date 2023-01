Pello Bilbao de snelste van een vluchtersgroepje, Jay Vine de nieuwe leider in de Tour Down Under

Pello Bilbao heeft de 3e rit van de Tour Down Under gewonnen. In het slot sprong hij met 2 anderen weg en hij maakte het af in de sprint. Jay Vine is de nieuwe leider.

Rit 3 van de Tour Down Under ging van Norwood naar Campbelltown en ging over constant glooiende wegen. Op zo'n 6 km van de streep was er nog een korte steile klim. De rit was 117 km lang. Mikkel Honoré (EF Education-EasyPost) en Fabio Felline (Astana) kleurden de dag. Op de 1e klim van de dag gingen ze ervan door. Op de voorlaatste klim van de dag ging kon Felline het tempo niet meer volgen. Honoré ging nog wat verder door, maar werd op zo'n 25 km van de streep ook door het peloton gegrepen. Alles werd beslist op de laatste klim. Daar moest leider Rohan Dennis (Jumbo-Visma) lossen. We kregen dus sowieso een nieuwe leider. Jay Vine (UAE) en Simon Yates (Jayco-AlUla) vielen. Wat verder kwam Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) aansluiten. Samen bereikten ze de top en gingen ze naar de finish. Bilbao won in de spurt. Hij won voor Yates en Vine die de nieuwe leider wordt.