Pello Bilbao kon in de Tour Down Under nog net aansluiten bij de kopgroep: "Ze reden op die klim zo snel"

Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) won rit in de Tour Down Under. Daarvoor moest hij Simon Yates (Jayco-AlUla) en Jay Vine (UAE) in de sprint kloppen.

In rit 2 verloor Pello Bilbao wat tijd, maar rit 3 was anders. "Op het einde was er een korte explosieve klim met daarna een afdaling. Dat is perfect voor mij", verklaarde hij in het flashinterview.

Het profiel was ideaal voor Bilbao, maar het koersverloop niet helemaal. "Het was moeilijk aansluiten bij Simon Yates en die jongen van UAE (Jay Vine, red.)", was Bilbao eerlijk. "Maar ik behield mijn tempo en in de laatste 300 meter kwam ik erbij. Ik dacht: als het wat gemakkelijker wordt, houden ze vast wat meer in. Maar ze reden zo snel vandaag."

Uiteindelijk gingen ze naar een sprint met 3. Bilbao ging vroeg aan, maar zag Yates nog gevaarlijk dicht komen. "Ik ging de sprint van de kop af aan en wist dat ik een goede kans maakte. Zij waren meer met het klassement bezig en ik met de sprint. Zo kon ik winnen", besloot Bilbao.