Michael Matthews stapelt in de Tour Down Under de ereplaatsen op: "Ik had op het einde de benen niet meer om te winnen"

Michael Matthews (Jayco-Alula) is opnieuw de ereplaatsen aan het opstapelen. In de Tour Down Under kon hij nog geen enkele keer winnen, maar is hij zo wel de leider in het puntenklassement.

Soms is het zo moeilijk voor Michael Matthews om een zege te pakken. Ook in de Tour Down Under is dat het geval. Hij werd eerder al 3e en 4e in een etappe en in de voorlaatste etappe van de rittenkoers was hij 6e.

"Ik had nochtans grote verwachtingen voor de ritzege in Willunga Township", verklaarde Matthews nadien in het flashinterview na een hele dag in waaiers te rijden. "We bleven de hele dag rijden om de koers hard te maken, maar op het einde had ik zelf niet meer de benen om het werk van mijn ploeggenoten af te maken."

Matthews staat wel aan de leiding in het puntenklassement. "Ook staat Simon Yates 2e in het klassement. We geven dus niet op", besloot de Australiër.