Sven Nys over conflict tussen Vanthourenhout en Sweeck en het WK: "Wout zal er in elk geval niet van wakker liggen"

Wat met de conflict tussen Vanthourenhout en Sweeck met oog op het WK?

Over zo'n twee weken wordt er in het Nederlandse Hoogerheide voor de regenboogtruien gestreden. Op het BK en een dag later in Otegem eiste vooral een conflict tussen Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout alle aandacht op.

Bondscoach Sven Vanthourenhout zei onlangs dat hij met de twee zal spreken. Hij wil vooral geen conflicten aan tafel in de Belgische selectie in aanloop naar het WK in het belang van Wout van Aert.

Sven Nys denkt echter niet dat het een invloed zal hebben. "Wout zal er in elk geval niet van wakker liggen. Ik denk dat het belangrijk is dat er kalmte gecreëerd wordt. Het gaat automatisch wel wat meer gaan liggen, omdat iedereen focust op het volgende doel. Maar dat er spanning hangt, is wel duidelijk", zei Nys bij Sporza.