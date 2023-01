'Tweevoudig winnaar van de Dauphiné-Libéré opgepakt vanwege huiselijk geweld'

Een voormalig renner is opgepakt voor huiselijk geweld. Dat heeft het Zwitserse Blick gemeld.

Het gaat om Christophe Moreau die na zijn carrière zich tot Zwitser naturaliseerde. Hij zou ermee gedreigd hebben zijn ex-vrouw en kinderen te vermoorden. Bij zijn arrestatie was hij onder invloed van alcohol en werden enkele jachtgeweren in beslag genomen. Zo weet Blick.

Moreau won in zijn carrière 2 keer de Dauphiné-Libéré. Later werd hij ook Frans kampioen. Daarnaast eindigde hij 4 keer in de top 10 van de Tour, met een 4e plaats in 2000 als uitschieter.

In zijn carrière reed Moreau onder meer voor Festina-Lotus, Crédit Agricole, AG2R Prévoyance en Caisse d'Epargne. Met Festina werd hij in 1998 uit de Tour gezet.