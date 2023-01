Mathieu van der Poel is weer verlost van zijn rugproblemen: "Ik kon weer diep gaan"

Mathieu van der Poel knoopte in Benidorm weer aan met de overwinning. Ook is hij ondertussen weer verlost van zijn pijnlijke rug.

Het ging in Benidorm weer goed met de rug van Mathieu van der Poel. "Ik kon vooral weer diep gaan", vertelde hij in het flashinterview. "Dat miste ik met mijn rugproblemen wel. Ik heb er ook een pak aan gewerkt. Alles voelt nu beter aan. Tot aan het WK ga ik dat ook blijven doen."

Van der Poel kon Wout Van Aert kloppen in de sprint. "Maar over mijn rug was ik het meest tevreden", ging de Nederlander verder. "Die had ik nodig om Van Aert te kunnen kloppen. Ik vind niet dat Benidorm een referentie voor het WK was, want het parcours was daarvoor atypisch."

In de slotronde bepaalden de balken wie er zou winnen. "Daar had ik me gefocust. Daarna was het moeilijk om nog in te halen. Ook was de sprint heel kort. Ik ben dan ook blij dat ik aan het langste eind trok. De zege had even goed naar Van Aert kunnen gaan. Het kwam echt aan op details", besloot van der Poel.