Robert Gesink zit opnieuw op de fiets: "Ik hoop dat ik dit scenario kan realiseren"

Robert Gesink zit na zijn valpartij in de Tour Down Under terug op de fiets. Ook denkt hij al aan zijn terugkeer in het peloton.

Het was geen leuk seizoensbegin voor Robert Gesink. In de Tour Down Under kwam hij in rit 1 zwaar ten val. Daarbij brak hij zijn bekken.

"Achteraf gezien gaat het om een 'mooie' breuk", vertelde Gesink aan Wielerflits. "Het gaat om een breuk aan het schaambeen. Dat is niet het bot waar je op zit. Het kan zelf herstellen en een operatie is in principe dus niet nodig."

Zo mocht Gesink die momenteel bij hem thuis in Andorra zit, weer op de rollen beginnen fietsen: "Ik heb het zadel wel lager moeten zetten. Het deed te veel pijn en het duurde 5 minuten om op de fiets te kruipen."

Toch ziet de Nederlander het ook positief. "Ik hoop dat de dokters mij volgende week groen licht geven, zodat ik weer op de weg kan rijden. Hopelijk kan ik in de Ronde van Catalonië terugkeren en via de Ronde van Romandië probeer ik dan de Giro te halen. Op dit moment hoop ik dat dat scenario realiseerbaar is", sloot Gesink af.