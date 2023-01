Sven Vanthourenhout maakt de WK-selectie voor Hoogerheide bekend

Sven Vanthourenhout heeft zijn selectie voor het WK in Hoogerheide bekend gemaakt. Wout Van Aert is de kopman.

Bondscoach Sven Vanthourenhout koos voor Jens Adams, Eli Iserbyt, Gerben Kuypers, Toon Vandenbosch, Niels Vandeputte, Laurens Sweeck, Wout Van Aert, Michael Vanthourenhout en Timo Kielich. De reserves zijn Thijs Aerts, Lander Loockx en Daan Soete.

Van Aert is de kopman. "Er zijn maar 2 kanshebbers als we eerlijk zijn. Bij ons is dat Van Aert. Hij start nog altijd op rij 2. Het is dus belangrijk dat hij zo snel mogelijk vooraan komt. Dan zullen we de strijd tussen hen afwachten. Als Mathieu van der Poel wint, is dat ok. Als Van Aert wint, zullen we blij zijn", aldus de bondscoach op een persconferentie.

Vooral Kuypers is een verrassende naam. Hij is nog altijd elite zonder contract. "Hij heeft de selectie zelf afgedwongen. Ik vind dat hij bij de 5 tot 7 beste renners van België hoort", vertelde Vanthourenhout over hem.

"We hebben ook gepraat met Sweeck en Vanthourenhout. Het zal in de week voor het WK niet meer aan de orde komen. Daar ben ik van overtuigd", besloot de bondscoach.

ANDERE SELECTIES:

Vrouwen elite: Alicia Franck, Marion Norbert-Riberolle en Laura Verdonschot.

Beloften heren: Arne Baers, Lennert Belmans, Aaron Dockx, Witse Meeussen, Jente Michels, Thibau Nys, Victor Van de Putte, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure

Beloften vrouwen: Julie Brouwers, Kiona Crabbé.

Junioren jongens: Yordi Corsus, Antoine Jamin, Robbe Marchand, Wies Nuyens, Viktor Vandenberghe, Seppe Van den Boer en Yoren Vanhoudt.

Junioren meisjes: Lore De Schepper, Shanyl De Schoesitter, Fleur Moors en Xaydée Van Sinaey.