VOORBESCHOUWING Groupama-FDJ: Een mix van tonnen ervaring en een blik vol jonge snaken

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 van de verschillende wielerploegen mogen verwachten. Aan de beurt: Groupama-FDJ.

Samenstelling team

Groupama-FDJ nam onder meer afscheid van Ramon Sinkeldam, Jacopo Guarnieri en Attila Valter. In tegenstelling tot andere teams trok het niemand van andere teams aan promoveerde het maar liefst zeven jongeren vanuit de eigen jeugd naar het WorldTour-team.

Laurence Pithie, Reuben Thompson, Samuel Watson, Lenny Martinez, Romain Grégoire, Enzo Paleni komen allemaal bij het team. Martinez en Grégoire zijn grote Franse talenten, Grégorie won Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl voor beloften, Martinez werd derde in de Baby Giro en achtste in de Ronde van de toekomst.

Al die jongeren mengt Groupama-FDJ met de ervaring van Stefan Küng, Arnaud Démare, Tibaut Pinot, David Gaudu en Valentin Madouas. Küng en Madouas zullen weer vooraan meedoen in de klassiekers, Gaudu en Pinot voor de klassementen en Démare in de sprints.

Pluspunten

Groupama-FDJ heeft een beperkter budget dan bijvoorbeeld AG2R-Citroën, maar doet daar veel mee. Twintig overwinningen tegenover elf bewijst dat al. Als Franse ploeg doet Groupama-FDJ het gewoon erg goed.

Dat het zoveel jongeren, met veel talent, een kans geeft is een teken dat het ook in hen gelooft. En dat zijn niet alleen Fransen. Pithie en Thompson zijn Australiërs, Watson een Brit en Germani een Italiaan. Het wil toch iets zeggen dat ze voor de jeugdopleiding van de Franse ploeg kozen.

In elk segment doet de ploeg vooraan mee. Stefan Küng is niet vooraan weg te slaan in de klassiekers en tijdritten, Gaudu groeide vorig jaar door met een vierde plaats in de Tour en Démare won drie ritten in de Giro. Groupama-FDJ kwam dan ook nooit in de problemen wat de degradatie betreft.

Minpunten

Hoewel de vele jongeren talentvol zijn en er hen een mooie toekomst wacht maakt het Groupama-FDJ ook kwetsbaar. Bijna een derde van de renners, 9 van de 30 zijn 21 of jonger. Dat kan in sommige koersen een probleem gaan worden in volle finale.

Stefan Küng en grote kampioenschappen, daar moeten ze toch een oplossing voor vinden. Zowel op het EK en het WK miste Küng de titel met slechts enkele seconden. In Glasgow moet de Zwitser echt pieken en eindelijk die wereldtitel tijdrijden kunnen pakken.

X-Factor

Dan toch Thibaut Pinot. De Fransman neemt op het einde van 2023 afscheid van het peloton en is dus bezig met zijn afscheidstournee. Hij doet de dubbel Giro-Tour en het zou niet verbazen moest hij in zijn laatste seizoen voor een tweede keer op het podium eindigen van een grote ronde.