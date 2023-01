Gerben Kuypers na zijn WK-selectie: "Top 10 is mogelijk"

Gerben Kuypers was de verrassing binnen de WK-selectie van bondscoach Sven Vanthourenhout. Zo zal hij in Hoogerheide debuteren op een WK en Wout Van Aert aan de wereldtitel proberen te helpen.

Zelf wist Gerben Kuypers al dat hij geselecteerd was voor het WK. "In Benidorm had de bondscoach het me al verteld", vertelde hij aan Wielerflits. "Daardoor moest ik niet met stress naar dat moment toeleven, maar natuurlijk is die bevestiging aangenaam."

Voor Kuypers was zijn selectie echter geen verrassing: "Aan het begin van het seizoen had ik nooit verwacht dat ze over mij zouden zeggen dat ik bij de 5 à 6 beste crossers van het land behoor, maar de resultaten zijn er. Ik heb het zelf afgedwongen en daar ben ik trots op."

WEINIG TACTIEK

De hoofdtaak voor Kuypers is om Wout Van Aert mee aan de wereldtitel te helpen. "Maar ik sta op een startrij achter hem", wist Kuypers te vertellen. "Dus als alles goed verloopt en zijn start goed is, dan zie ik Van Aert in principe niet meer tijdens de wedstrijd. Van tactiek zal er voor mij dan weinig sprake zijn."

Zelf heeft Kuypers ook persoonlijke ambities. Vooral ook omdat het parocurs in Hoogerheide hem moet liggen. "Zeker als er modder zou liggen en er hier en daar gelopen moet worden. Dan wordt het een cross op vermogen", wist hij te vertellen. "In zo'n crossen kan ik een uitslag rijden. Ik denk dat ik met de ambitie voor een plaats in de top 10 van start moet gaan."