Lotto-Dstny trekt met Nederlands kampioen en twee Belgen naar eerste eendagskoers op Mallorca

Lotto-Dstny staat voor de tweede Europese koers.

Lotto-Dstny was in zijn eerste Europese koers al meteen succesvol met Arnaud De Lie in de Clàssica Comunitat Valenciana. Vanaf woensdag staat de Belgische ploeg aan de start van een nieuwe vijfdaagse in Spanje.

Van woensdag tot en met zondag wordt namelijk de Challenge Mallorca georganiseerd. Dat is een overkoepelende naam voor vijf eendagswedstrijden op het Spaanse eiland Mallorca.

Woensdag staat met de Trofeo Calvia de eerste van de vijf wedstrijden op het programma. Thomas De Gendt en neo-prof Lennert Van Eetvelt zijn de twee Belgen in de ploeg. Verder staan ook twee aanwinsten aan de start: Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn en Mathijs Paasschens.

Samenstelling ploeg Lotto-Dstny Mallorca Challenge