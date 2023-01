De weg naar het Belgisch openingsweekend: van Down Under tot het Middellandse Zeegebied

Eind februari wordt het nieuwe Belgische wielerseizoen op gang geschoten. Op 25 februari zoeken we een opvolger van Wout Van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad. Een dag later doen we dat in Kuurne voor Fabio Jakobsen. De verschillende ploegen kiezen hun weg naar dat weekend toe. Een overzicht.

Enkele koersen zijn al verreden of zijn nog bezig. Zo was er al de Tour Down Under waar we onder meer Gerben Thijssen, Jens Keukeleire, Jordi Meeus en Caleb Ewan aan het werk zagen. Ook is de Ronde van San Juan al bezig. Daar bereiden onder meer Yves Lampaert, Fabio Jakobsen en Sam Bennett zich op het voorjaar voor. Ten slotte was er ook al de Clasica Comunitat Valenciana met onder meer Arnaud De Lie en Greg Van Avermaet.

Straks start ook de Challenge Mallorca. Dat is een reeks van 5 eendagswedstrijden waar er ondertussen ook duchtig kan getraind worden. Ook is het er mooi weer. Veel ploegen komen er met ruime selecties om zich verder op het voorjaar te bereiden. Elke renner zal uit de 5 wedstrijden er 5 uitpikken. In februari gaat het in Spanje verder met achtereenvolgens de Ronde van Valencia, de Ronde van Murcia, de Clasica Almeria en de Ruta del Sol.

In Frankrijk is ondertussen ook de GP La Marseillaise. Veel renners rijden nadien nog de Ster van Bessèges. Oliver Naesen combineert de 2 wedstrijden, maar ook Dries De Bondt doet dat. De hele selectie van Lotto Dstny met onder meer De Lie, Brent Van Moer, Cedric Beullens en Jasper De Buyst is zelfs helemaal dezelfde.

Ook op het Arabische schiereiland wordt er gekoerst. In de Saudi Tour wordt onder meer Sep Vanmarcke verwacht. In de Ronde van Oman zijn dat onder meer Van Avermaet, Naesen, Amaury Capiot, Arne Marit en Tim Merlier. Gelijktijdig met Oman is er ook de Ronde van de Algarve, met wellicht Tim Declercq, Jakobsen en Quinten Hermans.