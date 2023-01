Arts Maynar die gelinkt wordt aan doping en Miguel Angel Lopez: "Hij is een slachtoffer van de situatie"

De Spaanse arts neemt het op voor de Colombiaan.

Miguel Angel Lopez werd door Astana aan de deur gezet voor zijn banden met de omstreden Spaanse dokter Marco Maynar Mariño. De Spanjaard wordt genoemd in enkele dopingzaken.

Lopez rijdt ondertussen voor het kleine Colombiaanse team Team Medellin - EPM. Maynar heeft het in een interview met MARCA opgenomen voor de Colombiaanse renner.

Volgens Maynar heeft hij Lopez enkel advies gegeven over voeding. "López is een slachtoffer van de situatie. Voor andere atleten doe ik het niet, maar voor hem steek ik mijn hand in het vuur dat hij geen verboden middelen heeft gebruikt", zegt Maynar.