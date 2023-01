Geen afscheid van het veldrijden op WK in Hoogerheide voor David van der Poel: "Zag het een beetje aankomen"

David van der Poel kan geen afscheid nemen van het veld in eigen land.

Geen David van der Poel (30) in de Nederlandse selectie voor het WK in Hoogerheide. De Nederlander wou in Hoogerheide waarschijnlijk afscheid nemen van het veldrijden, maar krijgt die kans nu niet.

Door het overstappen van Ryan Kamp naar de elites en ook de goede prestaties van Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar en Mees Hendrickx werd Van der Poel thuisgelaten, maar hij is samen met Stan Godrie voorlopig wel reserve.

“Ik zag het een beetje aankomen. Ik wist met andere woorden dat het moeilijk was om iemand uit de selectie te rijden. Al was Hoogerheide een mooi symbolisch moment geweest. Ik heb ook echt het gevoel dat ik wel wat kan uitrichten op het WK, dus dat is wel zonde. Op een heel mooie dag kan ik er tussen plek acht en dertien eindigen", zegt hij bij Wielerflits.

Laatste keer samen met Mathieu in Besançon?

David van der Poel werd in Zonnebeke nog derde. Zondag rijdt hij mogelijk voor de laatste keer samen met zijn broer Mathieu in het veld in het Franse Besançon. Daarna gaat hij zich meer focussen op de weg.