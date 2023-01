José De Cauwer over Tadej Pogacar: "Voor hem zou ik eens willen knechten"

Tadej Pogacar is een van de huidige toppers in het peloton. Velen zien hem graag rijden. Ook José De Cauwer.

José De Cauwer was op bezoek bij Velofollies. Daar had hij het bij Sporza over Tadej Pogacar.

"Van alle renners uit het huidige peloton zou ik voor hem eens willen knechten", aldus De Cauwer. "Hij kan iets bijbrengen en betekenen."

"Ik heb een enorme boon voor hem", ging De Cauwer verder. "In mijn ogen is Pogacar dankzij zijn polyvalentie de beste renner ter wereld. Ook durft hij eens een pintje te drinken of staat hij eens op de skilatten dat normaal niet mag, maar anderzijds zijn er gelukkig nog zo'n mensen."