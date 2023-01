Toon Vandebosch wordt dertiende in Besançon en duwt Wout van Aert naar tweede startrij op WK

Vandebosch heeft zijn kopman op het WK naar rij twee geduwd.

Het was een klein item voor de cross in Besançon: op welke plaats zou Toon Vandebosch eindigen? Als de crosser van Alpecin-Deceuninck in de top 20 zou eindigen in Besançon dan zou hij Wout van Aert naar de tweede startrij duwen op het WK.

Vandebosch zou dan immers in de top acht van het klassement van de Wereldbeker eindigen en die acht staan op de eerste startrij op het WK. Van Aert startte niet en kon dus zelf niets meer veranderen.

Vandebosch op rij één, Van Aert op twee

En zo geschiedde ook want Vandebosch eindigde als dertiende en is achtste geworden in het eindklassement van de Wereldbeker. Wout van Aert zal vanop de tweede rij starten op het WK. Maar of dat echt een nadeel is, is maar de vraag.

Van Aert is immers altijd een snelle starter en de andere Belgen zullen wellicht de opdracht krijgen om plaats te maken voor Van Aert. En de startstrook in Hoogerheide is ook redelijk lang.