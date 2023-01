Sven Vanthourenhout blikt vooruit op WK veldrijden: "Wout heeft in elke veldrit indruk gemaakt. Maar Mathieu blijft Mathieu"

Zondag staat het hoogtepunt van het veldritseizoen op het programma: het WK veldrijden

Wout van Aert en Mathieu van der Poel ontliepen elkaar in het laatste weekend voor het WK in Hoogerheide en ze wonnen alletwee hun laatste veldrit. Van Aert won tot nu toe negen keer, Van der Poel zes keer.

In de onderlinge duels staat het voorlopig 6-4 tussen Van Aert en Van der Poel. De Nederlander had wat last van zijn rug in Koksijde, maar dat euvel lijkt ondertussen weer van de baan bleek in Benidorm en Besançon.

Hoe schat Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout de kansen in? "Ze hebben allebei 50 procent kans om wereldkampioen te worden", zegt hij bij Sporza. "Wout heeft dit seizoen indruk gemaakt in elke veldrit die hij gereden heeft. Ik hoop natuurlijk dat hij wereldkampioen wordt. Maar Mathieu van der Poel blijft Mathieu van der Poel: iemand met enorm veel capaciteiten."