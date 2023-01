Belgisch juniorenkampioen Vandenberghe, die voordeel haalt uit andere sport, heeft nog ambitie voor het WK

Viktor Vandenberghe werd in Lokeren Belgisch kampioen veldrijden bij de junioren. Op het WK hoopt Vandenberghe ook mee te doen voor de prijzen.

Voor de tweedejaarsjunior moet het eigenlijk nog allemaal beginnen in het veldrijden. Wat voor een type veldrijder is Viktor Vandenberghe eigenlijk? "Ik moet het hebben van de modderigere stukken, op de kracht. Dat is het voordeel dat ik kan halen in de cross. En ook het loopwerk, omdat ik uit het voetbal kom."

Het beoefenen van die sport kan hem dus ook een stukje helpen in het veldrijden, waar het lopen ook heel belangrijk is. "Ik ben middenvelder geweest in het voetbal, er moest dus veel gelopen worden. En nu probeer ik dat nog altijd wat te onderhouden, zodat dat in de cross van toepassing komt."

CONCURRENTIE UIT BUITENLAND

Op het BK in Lokeren was Vandenberghe duidelijk de sterkste onder zijn leeftijdsgenoten. Wat wil de 18-jarige jongeman dit seizoen nog bereiken? "Het WK komt er nog aan, ik wil daar ook nog wel alles laten zien wat ik kan. Het zijn daar evenveel hoogtemeters als op het BK, maar het parcours zal toch heel anders zijn. De concurrentie uit het buitenland is ook wel heel groot, met jongens als Léo Bisiaux en Guus van den Eijnden."