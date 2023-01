Ex-handbalspeelster Fleur Moors gaat nu voor medaille op een WK veldrijden: "Podium het hoogst haalbare"

Het is aftellen naar het WK veldrijden, in de verschillende categorieën. Fleur Moors is de grote Belgische troef bij de dames junioren.

En zeggen dat de 17-jarige Moors niet zo lang geleden nog actief was in het handbal. "Soms mis ik het wel. Ik ga ook af en toe nog eens kijken. Fietsen is echt een leuke sport, ik doe het heel graag", verzekert ze dat haar plek in de crosswereld zeker niet snel opgeeft.

MOLENGRAAF TOPFAVORIETE

Gezien haar prestaties dit seizoen in haar categorie en zelfs in elitewedstrijden moet een medaille op het WK in Hoogerheide er wel in zitten. Misschien zelfs meer? "Het podium is het hoogst haalbare. Lauren Molengraaf is de topfavoriete, zij heeft al heel sterke wedstrijden gereden."

Een WK is wel altijd iets speciaal. Wie weet komen daar ineens dan toch andere waardeverhoudingen tot stand dan doorheen het seizoen. "Het kan allemaal. Ik doe mijn best en de wedstrijd moet altijd gereden worden. Ik denk dat Lauren toch wel zeker de sterkste is."