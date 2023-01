Niels Albert vreest geen "hand van Adrie van der Poel" voor het WK-parcours: "Moeilijk om een parcours enkel voor Mathieu uit te tekenen"

Het parcours in Hoogerheide wordt onder meer door Adrie van der Poel gebouwd. Sommigen vinden dat een probleem, maar Niels Albert niet.

"Ik vrees geen hand van Adrie van der Poel", aldus Niels Albert in zijn column voor Het Laatste Nieuws. "6 jaar geleden in Bièles tekenden we samen het parcours voor het WK uit. Ik vond dat toen raar en had dat ook gezegd. Daar is ook veel om te doen geweest. Volgens mij kan van der Poel dat nog altijd moeilijk plaatsen."

"Natuurlijk heeft hij zijn zeg in dat parcours te doen en ik denk ook dat hij professioneel genoeg is om te weten dat het moeilijk is om een parcours voor Mathieu van der Poel uit te tekenen, dat Wout Van Aert niet ligt. Zo is er geen schuine kant waar van der Poel meer risico's kan nemen. Ook kan Adrie van der Poel weinig extra doen. Hier en daar is er wel een strook wat anders om wat meer ruimte te scheppen, maar dat zal het verschil niet echt maken."

Wel zijn de balken wat verlegd. Die liggen korter bij de finish en net voor de trappen. Die zouden ook 30 tot 35 cm hoog zijn. Ook daar ziet Albert geen problemen in: "Volgens mij kan Van Aert zonder problemen balken van 40 cm hoogte nemen. Het zal gewoon van de vorm van de dag afhangen. Volgens mij gaan ze gewoon sprintten, zoals in Heusden-Zolder, Loenhout en Benidorm."