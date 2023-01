Titelverdediger Aleksandr Vlasov kent zijn ploegmaats voor de Ronde van Valencia

Woensdag start de Ronde van Valencia. Aleksandr Vlasov is er de titelverdediger. Ondertussen kent hij zijn ploegmaats.

In 2022 won Aleksandr Vlasov de koninginnenrit in de Ronde van Valencia. Ook pakte hij er de leiderstrui. Daar legde hij de basis voor de eindwinst in Valencia.

Vlasov staat in 2023 opnieuw aan de start. Het is nog maar de vraag hoe het met zijn conditie gesteld zal zijn, want hij rijdt er zijn seizoensdebuut.

Naast hem zullen ook Matteo Fabbro, Lennard Kämna en Bob Jungels aan de start staan. Zij zullen hem ver kunnen bijstaan in de bergen en kunnen ook een klassement rijden. Ten slotte zijn er ook nog Nico Denz, Cesare Benedetti en Anton Palzer.