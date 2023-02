Een verjaardagscadeau voor Gerben Kuypers: hij wordt prof bij Intermarché-Circus-Wanty

De revelatie van het veldritseizoen heeft nu toch een profcontract beet.

Gerben Kuypers is op woensdag 1 februari 23 jaar geworden. Over exact een maand wordt hij toch eindelijk prof bij Intermarché-Circus-Wanty, dat meldt Het Nieuwsblad. Hij doet nog het veldritseizoen uit bij zijn ploeg Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini.

Kuypers won de Coupe de France en de cross in Essen. Hij werd ook Belgisch kampioen bij de elites zonder contract en vijfde in de algemene uitslag. Kuypers werd voor zijn goed seizoen ook beloond met een plaats in de WK-kern.

Bij Intermarché-Circus-Wanty wordt Kuypers ploegmaat van de Zwitser Kevin Kuhn en Thijs Aerts. Deze zomer rijdt Kuypers wellicht ook een degelijk wegprogramma om dan in het nieuwe veldritseizoen voluit te gaan.