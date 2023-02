Een wereldtitel in zijn achtertuin voor Mathieu van der Poel? "Cross dicht bij huis is altijd aangenaam"

In een oranje plunje en als het ware in zijn achtertuin gaat Mathieu van der Poel naar de wereldtitel veldrijden op zoek.

In het Algemeen Dagblad heeft Mathieu van der Poel het over het feit dat hij - als man die in zijn leven omringd is met een pak Belgen (hij rijdt voor de Belgische wielerploeg Alpecin-Deceuninck en heeft een Belgische vriendin, red.) - straks weer die oranje trui gaat aantrekken. "Raar is het wel. Het hele jaar rijd je in een ploeg en op een WK met je land."

"In de cross maakt het niet heel veel uit, op de weg is het wel vreemd", vindt Van der Poel. "Het is uiteraard vooral de regenboogtrui waar de renners op uit zullen zijn op het WK veldrijden. Dat vindt uitgerekend in Hoogerheide plaatts, waar vader Adrie van der Poel als man van de streek al jaren het parcours uittekent.

"Het is een cross die ik altijd heel graag deed, omdat het dicht bij huis was", geeft zoon Mathieu mee. "Dat is altijd aangenaam."