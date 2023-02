Franse ploeg van Stefano Museeuw en Kenny Molly dreigt binnen drie maanden zonder geld te zitten

Opnieuw zit er een Franse ploeg in de problemen.

Go Sport-Roubaix Lille Métropole, een continentaal Frans team, zit in de problemen. De Franse ploeg staat wel aan de start van de Ster van Besssèges, maar is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden als ploeg.

Hoofdsponsor Go Sport zou door een rechtbank in Grenoble onder curatele zijn geplaatst. Er was een deal tussen de sponsor en de ploeg voor een budget van 1,5 miljoen euro voor drie jaar, maar het sponsorgeld voor 2022 zou niet betaald zijn, wat 35% van het budget van de ploeg zou uitmaken.

Ploegmanager Daniël Verbrackel: "Ik kan het nog drie maanden uithouden. We moeten een vervanger vinden voor Go Sport", zegt hij bij La Voix du Nord. Bij de ploeg rijden 13 profs waaronder twee Belgen, namelijk Kenny Molly en Stefano Museeuw, zoon van Johan Museew.