Cees Bol opnieuw 3e in de Saudi Tour: "Opnieuw een goed resultaat voor de ploeg"

Cees Bol is in de Saudi Tour opnieuw in de top 10 geëindigd. Opnieuw was hij goed voor een 3e plaats.

"Enkele weken geleden had ik het parcours van deze rit al eens goed bestudeerd en toen vond ik het al een leuke finale", sprak Cees Bol op de website van Astana over de 3e etappe van de Saudi Tour. "Ik zou overleven of het zou net te zwaar zijn. Op die laatste klim zou ik op de limiet zitten, maar met een maximale achterstand van 10 seconden zou ik kunnen terugkeren." "Dat gebeurde ook", ging Bol verder. "Mijn ploegmaats zetten me aan het begin van de laatste klim goed af en ik had nog steeds goede benen. Daardoor kon ik de klim overleven. In de sprint zat ik spijtig genoeg de hele tijd in de wind. Ik kwam net te kort, maar het was opnieuw een goed resultaat voor de ploeg."