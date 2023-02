Het WK in Hoogerheide wordt wellicht een succes: "Al heel wat tickets verkocht"

Het WK in Hoogerheide wordt wellicht opnieuw een succes. Er zijn al heel wat tickets verkocht.

In 2014 waren er over het hele weekend 52 000 tickets voor het WK in Hoogerheide verkocht. "Wellicht zitten we daar weer in de buurt", vertelde voorzitter Jan Prop aan het Algemeen Dagblad.

"Momenteel zitten we aan 28 000 tickets voor zondag. Dan is er het duel tussen Wout Van Aert en Mathieu van der Poel", ging Prop verder. "Voor zaterdag zitten we aan 8000 tot 10 000 tickets. Spijtig genoeg is Marianne Vos er niet bij, want zij is hier altijd een groot publiekstrekker. Maar we mogen Fem van Empel en Puck Pieterse niet vergeten. Wellicht zien de fans zaterdag een mooi duel tussen die 2 en besluiten ze om zondag terug te komen of alsnog te komen."

De maximumcapaciteit is volgens de organisatie 40 000 man per dag. Er is dus nog wat speling.