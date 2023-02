België pakt op het WK in Hoogerheide brons op de mixed relay, Nederland pakt met overmacht de wereldtitel

België heeft op het WK in Hoogerheide brons gepakt. In de mixed relay stelde Laurens Sweeck in de slotronde de medaille. Nederland reed onbedreigd naar de wereldtitel.

Antoine Jamin was de 1e die België het veld instuurde. Als junior beperkte hij de achterstand op de kop van de wedstrijd. Daar reed de Nederlandse belofte Tibor del Grosso. Bij de wissel was de achterstand zo'n halve minuut. Daarna was het aan Julie Brouwers. De belofte werkte een minder rondje af en zakte weg naar plaats 9. De achterstand was 1'11". Nederland reed nog altijd aan de leiding.

Dan was het aan belofte Joran Wyseure. Hij knabbelde aan de voorsprong en aan de finish stond België opeens weer op plaats 4. De achterstand was ook 20 seconden. Ook Marion Norbert-Riberolle voelde zich in Hoogerheide in haar sas. Ze reed naar een virtuele podiumplaats. Bij de wissel was de achterstand nog 9 seconden op Nederland die aan de leiding bleven.

In de voorlaatste ronde was het aan juniore Xaydée Van Sinaey. Ze hield knap stand tegen onder meer Fem van Empel en behield de 3e plaats. De achterstand was wel tot 45 seconden opgelopen en Italië en Frankrijk lagen voor het brons op de loer.

Sweeck was de Belgische slotrenner en kwam ten val. Hij kon verder en zette zijn jacht op een medaille verder. Ondertussen reed Ryan Kamp zonder problemen naar de Nederlandse wereldtitel. Groot-Brittannië werd uiteindelijk 2e en kon nog net Sweeck afhouden. Brons voor België dus.