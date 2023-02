De Belgische wereldkampioenen veldrijden: van de recordhouder tot de kampioenschapsmannen

Wout Van Aert is op het WK veldrijden in Hoogerheide een van de topfavorieten om de titel te pakken. Het kan al zijn 4e worden. Voor Van Aert waren er al verschillende andere Belgen die in het veld de regenboogtrui konden veroveren.

De 1e Belg die ooit wereldkampioen veldrijden bij de mannen werd, was Erik De Vlaeminck. Hij pakte in 1966 in het Spaanse Beasain de regenboogtrui. 2 jaar later werd hij in Luxemburg opnieuw wereldkampioen. Nadien volgden de 5 volgende jaren nog wereldtitels in het Duitse Magstadt (1969), Zolder (1970), Apeldoorn (1971), Praag (1972) en Londen (1973). In totaal werd De Vlaeminck dus 7 keer wereldkampioen. Dat is nog altijd een record.

In 1974 kreeg De Vlaeminck meteen een opvolger. Albert 'Berten' Van Damme won in het Spaanse Vera de Bidasoa. Een jaar later won Roger, de broer van Erik De Vlaeminck, nadat hij een jaar eerder 2e was geworden. De Vlaeminck kroonde zich in het Zwitserse Melchnau tot wereldkampioen veldrijden.

© photonews

Daarna was het door de dominantie van Albert Zweifel enkele jaren wachten, vooraleer er een nieuwe Belgische wereldkampioen kwam. In 1980 doorbrak Roland Liboton in het hol van de leeuw de hegemonie van Zweifel. Dat was in het Zwitserse Wetzikon. Nadien volgden nog 3 wereldtitels voor Liboton. Dat was in het Franse Lanarvily (1982), Birmingham (1983) en het Nederlandse Oss (1984).

Vervolgens werd Danny De Bie de volgende Belgische wereldkampioen. Hij won in 1989 in Pontchâteau. Enkele jaren later kreeg hij met Paul Herygers in 1994 een opvolger. Daarmee was Herygers de 2e Belg ooit die in eigen land (Koksijde) wereldkampioen werd.

Vervolgens kwam er weer een periode van Belgische dominantie. Kampioenschapsrenner Mario De Clercq werd in het Deense Middelfart (1998) en in het Slovaakse Poprad (1999) 2 keer na elkaar wereldkampioen. In 2002 werd hij in Zolder nog eens wereldkampioen. Het jaar daarvoor had Erwin Vervecken, een andere kampioenschapsrenner, zich in Tabor al tot wereldkampioen gekroond.

In 2003 en 2004 pakte Bart Wellens 2 keer op rij de wereldtitel. De 1e keer was dat in het Italiaanse Monopoli en de andere keer in Pontchâteau. Daarna volgde Sven Nys in het Duitse Sankt Wendel (2005) voor zijn 1e wereldtitel. Vervolgens pakte Vervecken in het Nederlandse Zeddam (2006) en in Hooglede-Gits (2007) zijn 2e en 3e wereldtitel.

© photonews

Niels Albert kroonde zich vervolgens in 2009 in Hoogerheide voor het eerst tot wereldkampioen. 3 jaar later was hij de volgende Belg. Hij pakte in Koksijde de wereldtitel. In 2013 was het 1e WK in de Verenigde Staten. Sven Nys pakte in Louisville de wereldtitel.

De volgende Belgische wereldkampioen kwam in Zolder. Wout Van Aert pakte in 2016 de regenboogtrui. Nadien volgde hij zichzelf op in het Luxemburgse Bieles en in Valkenburg. Voorlopig is Van Aert dus de laatste Belgische wereldkampioen, maar in Hoogerheide kan hij of een andere Belg daar verandering in brengen.