Fem van Empel pakt de wereldtitel in de mixed relay: "Mooi met zo'n jong team"

Fem van Empel heeft met Nederland goud in de mixed relay gepakt. Zo kon ze ook al eens zien hoe het parcours tijdens een wedstrijd uitpakt.

"Ik was niet heel zenuwachtig, maar je start wel als team in dit onderdeel", vertelde Fem van Empel aan Wielerflits. "En als je aan de start staat, wil je het ook gewoon goed doen."

Het werd ook een goede prestatie, want van Empel pakte samen met Nederland goud in de mixed relay. "Het is mooi dat we dat hebben kunnen doen", ging van Empel verder. "Zeker omdat we zo'n jong team zijn."

Dankzij de mixed relay reed van Empel al een wedstrijd op het WK-parcours: "Na een rondje heb je genoeg informatie. Zaterdag zal je die ronde niet vol rijden zoals in de mixed relay. Ik wel wel met welke snelheid ik nu door de bochten kan."