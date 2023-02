Pech voor de veldritfan: de mixed relay op het WK is niet op tv te zien

Op vrijdag is er de mixed relay op het WK. Enkel de aanwezige toeschouwers zullen iets van de wedstrijd kunnen zien.

De NOS, Sporza en Eurosport hebben de uitzendrechten voor het WK in Hoogerheide, maar geen enkele rechtenhouder zal de mixed relay uitzenden. Niet op tv en ook niet online.

Zo zullen enkel de mensen aan het parcours de wedstrijd kunnen zien. De anderen zullen het moeten doen met een tekstverslag.

De mixed relay wordt vrijdagmiddag om 12.30 uur verreden. In 2022 was het in Fayetteville nog een test event. Het kreeg een goede evaluatie en staat zo opnieuw op het programma. Alleen zal het dus niet in beeld gebracht worden.