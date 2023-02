Wout Van Aert voelt zich klaar voor het WK in Hoogerheide: "Een mooi duel uitvechten"

Wout Van Aert heeft op het WK in Hoogerheide vooruitgeblikt. Hij voelt zich klaar voor het duel met Mathieu van der Poel.

Samen met Mathieu van der Poel is Wout Van Aert een van de topfavorieten voor het WK. Op vrijdag blikte Van Aert vooruit. "Ik voel dat ik er klaar voor ben", sprak hij op een persconferentie.

Verkennen deed Van Aert niet. "In het verleden heb ik hier al enkele keren gereden en zo weet ik dat het een zwaar parcours is", ging hij verder. "Het ziet er vlak en gemakkelijk uit, maar er zit toch een venijnige hellingsgraad in."

"Ik denk dat van der Poel snel zal openen. Aanvallen is zijn stijl", weet Van Aert. "Vroeger was dat ook moordend, maar deze winter heb ik zijn aanvallen toch goed kunnen beantwoorden."

"Zaterdag zal ik er eens naar kijken", vertelde Van Aert over de balkjes. "Van der Poel springt net iets vlotter. Dat kan doorslaggevend zijn, maar een trap en bocht kunnen dat ook."

"Ik denk dat het heel mooi zal zijn om met de besten van deze winter een mooi duel uit te vechten. Die waren er afgelopen winter al", besloot Van Aert, die ook nog meegaf dat hij in zijn sprint aan het einde gelooft.