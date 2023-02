🎥 De balken in Hoogerheide getest: springen levert echt wel een voordeel op

In de veldritwereld gaat het de laatste dagen vooral over de balken in Hoogerheide. Op sociale media dook een filmpje op die toch wel duidelijk is.

Enkele Nederlanders reden naar de balken op het parcours in Hoogerheide. Het is duidelijk dat het daar oploopt. De 1e renners sprongen vlot over die balken en konden zich daarna weer snel lanceren. De laatste koos ervoor om niet te springen. Lars van der Haar liep zo snel mogelijk over de balken en sprong nadien weer zo snel mogelijk op zijn fiets. Al bij al was het duidelijk dat springen echt wel een voordeel oplevert. Het gaat toch om minstens een seconde. Ook moet van der Haar harder optrekken om weer in het wiel te zitten. Dat kan op het einde van de cross toch wel een doorslaggevende factor worden. Vrije training deze vrijdagmiddag. Even polshoogte nemen bij hetgeen het meest over gebalkt is de afgelopen week. Puck Pieterse springt, de Nederlandse junioren springen. Maar de laatste man niet: @larsvanderhaar. Al is het zondag pas voor het echie, natuurlijk. #Hoogerheide2023 pic.twitter.com/WTIC7Z12sQ — Youri IJnsen 🇺🇦 (@Youri_IJnsen) February 3, 2023