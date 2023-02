Adrie van der Poel komt nog eens terug op de kritiek dat hij mee het WK-parcours in Hoogerheide opbouwt

Adrie van der Poel is nog eens teruggekomen op de kritiek die hij de afgelopen tijd kreeg. Hij hielp het WK-parcours op te bouwen. Sommigen zeggen dat hij daardoor zijn zoon zou kunnen bevoordelen.

Mathieu van der Poel is samen met Wout Van Aert de topfavoriet om in Hoogerheide wereldkampioen te worden. Vooraf was er ook veel over het parcours te doen, want Adrie van der Poel hielp mee het parcours op te bouwen. Zo werden de balken verplaatst. Die liggen nu hoger en op een hellende strook. Daardoor is het moeilijker om erover te springen. Dat kan in het voordeel van Mathieu van der Poel spelen.

Bij Het Nieuwsblad reageerde Adrie van der Poel nog eens op de kritiek. Hij vertelde dat hij zo gewoon niet in elkaar zit. Ook gaf hij mee dat hij zijn zoon niet goed kan bevoordelen, want op alle vorige parcoursen die Adrie van der Poel had gemaakt, had Mathieu van der Poel niet gewonnen.

Ook ging het over de onderlinge verschillen tussen Mathieu van der Poel en Wout Van Aert. Die lijken niet meer van tel. Zo loopt Mathieu van der Poel volgens zijn vader net zo goed als Van Aert. Adrie van der Poel weet wel dat je de ene wel nog altijd kan bevoordelen, maar dan moet je echt de extremen opzoeken. Hij dacht dan aan de muur in Spa-Francorchamps en vergeleek dat met muurklimmen.