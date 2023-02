Deens talent Skjelmose grijpt de macht in Bessèges in lastigste rit, De Lie maakt ook bergop indruk

In de Ster van Bessèges heeft de Deen Mattias Skjelmose (22) een hand uitgestoken naar de eindzege.

Arnaud De Lie had de eerste en de derde rit in de Ster van Bessèges gewonnen (de tweede werd geneutraliseerd) en was dus ook leider in het klassement. In de koninginnenrit, met aankomst op de Le Mont Bouquet (4,6 km aan 9%) zou De Lie normaal zijn trui moeten afgeven.

Maar de Waal was niet van zin om dat zomaar te doen. Hij sprong mee met een grote kopgroep met onder meer ploegmaat Brent Van Moer, Greg Van Avermaet, Mads Pedersen en Mattias Skjelmose Jensen, Neilson Powless, Dries Van Gestel en Sep Vanmarcke. En die groep zou ook voor de zege strijden.

De Lie maakt indruk bergop

Pedersen en Skujins werkten voor kopman Skjelmose Jensen en hield het peloton op afstand. Bij de voet van de slotklim was de voorsprong nog altijd een minuut. De Lie ging met de besten mee bergop, maar moest lossen onder het gebeuk van de Amerikaan Powless.

Powless en Skjelmose Jensen sprintten voor de zege en de Deen was de sterkste. De Lie verloor op de slotklim uiteindelijk anderhalve minuut en werd achtste in de rit. Skjelmose Jensen is de nieuwe leider, morgen volgt nog een tijdrit van 10,6 kilometer in Alès, waar de Deen de eindzege kan binnenhalen.

𝐔𝐧 𝐁𝐨𝐮𝐪𝐮𝐞𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 🇩🇰 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚𝐬 𝐒𝐤𝐣𝐞𝐥𝐦𝐨𝐬𝐞



Ils sont trois sous la minute au CG. Ils peuvent prétendre à la victoire finale demain lors du chrono :



🟠 🇩🇰 Skjelmose (TFR)

2⃣ 🇺🇸 Powless (EFE) à 4"

3⃣ 🇫🇷 Latour (TEN) à 22"pic.twitter.com/xWZXVB4oMP — Roue Libre (@en_rouelibre) February 4, 2023

De Lie pushing his limits on Mont Bouquet, crazy stuff! #EDB2023 pic.twitter.com/asxXaEVDQf — Mihai Simion (@faustocoppi60) February 4, 2023

Results powered by FirstCycling.com