Tim Merlier bij de geboorte van zijn zoontje nerveuzer dan voor een sprint

Tim Merlier werd eerder deze week vader. Die gebeurtenis bleek meer stresserend dan een sprint.

Deze week werd Tim Merlier vader. Zijn vriendin Cameron Vandenbroucke beviel van een zoontje Jules. Aan Het Nieuwsblad vertelde Merlier dat hij nerveuzer was dan voor een sprint. De geboorte van Jules was toch een belangrijke gebeurtenis in zijn leven.

Al zal Merlier de komende dagen niet veel kunnen genieten van zijn zoontje, want hij vertrekt dinsdag naar Oman. Daar zal hij vrijdag de Muscat Classic rijden. Nadien volgt ook nog de Ronde van Oman (11-15 februari) en de UAE Tour (20-26 februari). Zo zal hij meteen 3 weken weg zijn.

Merlier beseft dat het zo voor zijn vriendin moeilijke weken zullen worden, maar is wel gerust omdat ze veel hulp van haar familie zal krijgen. Zo kan Merlier met een gerust hart naar Oman vertrekken. Daar en in de Verenigde Arabische Emiraten is hij erop gebrand om enkele zeges te boeken. Zo wil hij het moment van de geboorte vieren, maar ook tonen waarom Soudal Quick-Step hem als sprinter haalde.