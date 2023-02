VOORBESCHOUWING WK MANNEN: Wout Van Aert of Mathieu van der Poel? Of toch iemand anders?

Zondag rijden de mannen hun WK in Hoogerheide. Er zijn 2 topfavorieten om de opvolger van Tom Pidcock te worden.

In 2022 werd het WK in Fayetteville gedomineerd door Tom Pidcock. Hij won met sprekend gemak en reed als Superman over de finish. Lars van der Haar werd 2e, Eli Iserbyt 3e.

Een jaar later is Pidcock er niet bij. In de plaats is er wel een duo die er in Fayetteville niet bij waren, bijgekomen: Wout Van Aert en Mathieu van der Poel. Iedereen, waaronder ook hun concurrenten zijn het erover eens dat zij de topfavorieten zijn.

Allebei maakten ze al de hele winter indruk. Het leidde vaak tot spannende duels die soms zelfs tot een sprint uitdraaiden. De hele veldritwereld wil opnieuw een spannend duel zien die op het scherpst van de snee zal uitgevochten worden. Het liefst in de sprint.

© photonews

Van Aert telt de meeste overwinningen van de 2, maar op een WK telt dat natuurlijk niet. Het gaat om de vorm van de dag en wie het minste fouten maakt. Mogelijk heeft van der Poel een voordeel bij de balken. Hun hoogte zitten kort bij de limiet en liggen op een hellende strook. Daarna volgt de lange partij trappen, waar Van Aert dan weer in het voordeel is. Al kunnen andere punten natuurlijk ook cruciaal zijn. Een foutje in een bocht maken, is snel gebeurt.

Naast Van Aert en van der Poel moest er ook met anderen rekening gehouden worden. Ze achten hun kansen heel klein, maar toch is het de moeite waard om ze eens te vermelden. Ze kunnen altijd van een bepaalde situatie profiteren.

Zo is er Laurens Sweeck die mogelijk aan zijn beste seizoen ooit bezig is. Daarnaast is er ook Michael Vanthourenhout die al het EK en BK won. Hij weet dus hoe je een kampioenschap kunt winnen. Ook is er Eli Iserbyt. Nadat hij wat met zijn rug sukkelde, toonde hij de laatste weken weer een goede vorm. Ten slotte is er ook nog Lars van der Haar. Ook hij rijdt al het hele seizoen heel regelmatig.

ONZE STERREN:

**** Wout Van Aert, Mathieu van der Poel

***

** Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Lars van der Haar

* Kevin Kuhn, Jens Adams, Niels Vandeputte, Toon Vandebosch, Joris Nieuwenhuis