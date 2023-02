Wout Van Aert en Mathieu van der Poel op het WK veldrijden: spannende duels en onemanshows

Wout Van Aert en Mathieu van der Poel zijn op het WK in Hoogerheide de topfavorieten. Eerder stonden ze bij de profs al 7 keer tegenover elkaar. Soms zorgde dat voor heel wat spanning en drama, maar soms was er ook eens een straffe onemanshow.

Voor het WK 2015 in Tabor was er vooraf speculatie of Wout Van Aert en Mathieu van der Poel bij de profs of de beloften zouden rijden. Ze kozen na een uitstekend seizoen voor de profs. In Tabor reed van der Poel al snel weg, terwijl Van Aert pech kende. Ook maakte hij wat foutjes. Zo pakte van der Poel naar zijn 1e wereldtitel bij de profs. Van Aert werd 2e.

Een jaar later vormde het circuit van Zolder het decor van het WK. Van der Poel en Van Aert waren goed weg, maar haakten letterlijk in elkaars wiel. Zo liepen ze een achterstand op. Bij van der Poel was de veer gebroken, maar Van Aert keerde terug vooraan en klopte in de finale Lars van der Haar. Van der Poel finishte als 5e.

GROENE BANDEN

In 2017 werd het WK in het Luxemburgse Bieles gehouden. Mathieu van der Poel was die dag heel sterk en reed verschillende keren Van Aert los uit de wielen, maar hij werd verschillende keren door een lekke band teruggeslagen. Het parcours lag immers op de oude terreinen van ArcelorMittal. Van Aert verraste met groene banden en kende veel minder pech dan van der Poel. Hij won voor de Nederlander.

Van der Poel wou een jaar later in Valkenburg revanche nemen. Hij had al het hele seizoen gedomineerd en had al bijna elke cross waarin hij startte, gewonnen. Dat was buiten Van Aert gerekend. Van Aert bepaalde al vroeg het tempo en ze zagen hem niet meer terug. De voorsprong aan de finish was meer dan 2 minuten. Van der Poel eindigde die dag 3e.

VAN DER POEL 3 KEER OP RIJ

In het Deense Bogense was het voor van der Poel wel prijs. In 2 tijden reed hij van alles en iedereen weg. Hij demonstreerde zoals hij al het hele seizoen had gedaan. Van Aert werd achter hem 2e.

Een jaar later was Van Aert nog herstellende van zijn zware blessure die hij in de Tour de France had opgelopen. Pas in de kerstperiode dook hij terug het veld in. Zo had hij een beperkte basis en werd hij 4e. Van der Poel, daarentegen, domineerde opnieuw en plaatste met een demonstratie in het Zwitserse Dübendorf een orgelpunt op zijn crossseizoen.

2021 was tot Hoogerheide het laatste duel tussen Van Aert en van der Poel op een WK. In Oostende nam Van Aert de beste start, maar van der Poel kon volgen. Van Aert reed het best in het zand en kon een mooie kloof slaan. Maar dan reed hij lek. Van der Poel ging erop en erover. Van Aert kon nadien nog bijna komen aansluiten, maar op de brug was de Nederlander duidelijk in het voordeel en bij Van Aert brak de veer. Van der Poel reed voor Van Aert naar zijn 4e wereldtitel.