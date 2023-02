Sven Nys geëmotioneerd door succes van zoon Thibau: "Moeilijk uit te leggen, wat hij doet zou ik niet gekund hebben"

Wat een moment voor Sven Nys ook, om zijn zoon Thibau met succes de WK-veldrit bij de beloften te zien afwerken in Hoogerheide. Aan de aankomst dan ook niets dan vreugde bij de Nys-clan. Nadien kwamen er andere emoties.

Sven Nys meldde zich nadien in de Sporza-studio in Hoogerheide met de tranen in de ogen. "Je hebt dat zoveel jaren mogen ervaren om zo een prestaties te mogen leveren. En als je diezelfde emotie nu mag delen, dan is dat moeilijk uit te leggen aan de mensen. Dat is genieten in stilte."

ENORME TROEF

Thibau trok als grote favoriet naar het WK bij de beloften en zette de puntjes op de i met een schitterende onemanshow. "Wat hij hier doet, onder die druk, dat zou ik niet gekund hebben op die leeftijd. Hij houdt van die stress en dat is een enorme troef."

Sowieso is het iets speciaal als ouder om je kind zoiets te zien verwezenlijken. "We hebben een hele nauwe band en hij komt altijd in een warm nest terecht. Maar ik zie altijd de beelden voor me van dat kleine ventje dat destijds met zijn fietsje in een speeltuin terecht kwam."