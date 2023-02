Armstrong en Bruyneel lyrisch over Van der Poel en Van Aert: "De twee beste renners in de wereld, in alle wielerdisciplines"

Ook in de VS, bij onder meer Lance Armstrong, ging het WK veldrijden niet onopgemerkt voorbij.

Lance Armstrong maakt al enkele jaren de podcast THEMOVE waarin hij samen met enkel gasten het wielrennen bespreekt. De meest recente aflevering werd echter gewijd aan het wereldkampioen veldrijden en er werd met veel bewondering gekeken naar het duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

"Van der Poel en Van Aert zijn rocksterren. Het is hun uitstraling en onderlinge rivaliteit die van dit WK zo’n groot succes maken. Daarvoor komen mensen naar de cross kijken. De sterren maken de show", zegt Armstrong.

Ook Johan Bruyneel was de gast. "Die twee steken ver boven de rest uit en hebben er tot aan de finish een thriller van gemaakt. Het zijn niet enkel de twee beste crossers in de wereld, het zijn ook de twee beste renners in de wereld, in alle wielerdisciplines."