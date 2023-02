Tom Meeusen haalt anekdote op over NK in Hoogerheide waar Van der Poel won: "Daar gaan ze nog spijt van krijgen"

Mathieu van der Poel won niet voor het eerst op de Scheldeweg in Hoogerheide.

Mathieu van der Poel legde Wout van Aert er zondag op in de sprint op het WK veldrijden. De cross in Hoogerheide won Van der Poel al meerdere malen, maar ook op de weg was hij er al succesvol.

In 2018 klopte Van der Poel namelijk Danny van Poppel en Ramon Sinkeldam op dezelfde Scheldeweg op het Nederlands kampioenschap op de weg. Tom Meeusen, in het verleden nog ploegmaat van Van der Poel, herinnert zich de aanloop naar dat NK nog.

"Op de posters voor het NK stond Mathieu niet afgebeeld. "Daar gaan ze nog spijt van krijgen", grijnsde hij", zegt Meeusen bij Sporza.

Via Roma van de cross

Voor het WK had Meeusen misschien het voordeel gegeven aan Van Aert in de sprint, maar hij wachtte te lang. "Vooraf had ik hem het voordeel van de twijfel gegeven, maar in een sprint die bergaf begint, moet je op tijd aanzetten. Anders ben je gezien op de Via Roma van de cross", zegt Meeusen nog.

De sprint op het NK in 2018