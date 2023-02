'Belgisch belofte kampioen Witse Meeussen gaat profcontract tekenen, maar niet bij huidige ploeg'

Meeussen pakte op het WK nog brons.

Witse Meeussen (21) kwam dit seizoen weer boven water nadat hij na blessures werd afgeremd bij zijn overstap van de junioren naar de beloften. Meeussen werd onder meer Belgisch kampioen bij de beloften en pakte zowel op het EK als het WK brons.

Meeussen rijdt momenteel voor Pauwels Sauzen-Bingoal, maar zou binnenkort een profcontract tekenen bij de broers Roodhooft, dat meldt Het Nieuwsblad. Of dat bij de hoofdploeg Alpecin-Deceuninck of bij een andere ploeg van de broers is, is nog niet duidelijk.

Meeussen maakte als junior indruk door de Wereldbeker en de Superprestige te winnen en ook zilver te pakken op het WK in Bogense.