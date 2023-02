Programma bekend: Tadej Pogačar keert met zekerheid terug naar de Ronde van Vlaanderen

Het programma van Tadej Pogačar voor het voorjaar ligt helemaal vast. De Ronde van Vlaanderen mag hem weer aan de start verwachten.

De voorbije dagen bleek al dat Pogačar dit jaar past voor de UAE Tour, de rittenkoers waar hij traditioneel al uitpakt om de hoofsponsor van zijn ploeg te plezieren. De Sloveen begint in 2023 zijn wielerseizoen in februari op Spaanse bodem.

BELGISCH LUIK

Ook de rest van zijn programma voor het voorjaar ligt inmiddels vast. Op ProCyclingStats is te lezen dat de tweevoudig Tourwinnaar in Italië passeert voor de Strade, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Nadien volgt een Belgisch luik aan klassiekers met Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Via de Ronde van Slovenië gaat het vervolgens naar de Tour de France.

Het komt dit jaar dus tot een tweede deelname in Vlaanderens Mooiste, terwijl hij in de vorige editie al zo veel indruk maakte. Pogačar was in 2022 de beste man in koers in de Ronde van Vlaanderen, maar liet zich ringeloren in de sprint en belandde nog naast het podium. In Luik-Bastenaken-Luik kan hij dan weer voor een tweede zege gaan.