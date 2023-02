Annemarie Worst kon eindelijk nog eens winnen in Maldegem: "Deze zege doet deugd"

Annemarie Worst was in Maldegem de beste.

Annemarie Worst won in Maldegem voor het eerst dit seizoen in Europa in Maldegem. Na vier overwinningen in de VS in september en oktober sukkelde Worst met blessures. Toch kon Worst de laatste weken weer aanknopen met een paar podiumplaatsen zoals een tweede plaats in Besançon.

Worst won al voor de derde keer op rij in Maldegem: "Ook al wijzigen ze soms iets aan het parcours, toch slaag ik er steeds in om hier te winnen. Deze zege doet deugd", zei Worst achteraf bij HLN.

Worst was samen onderweg met Betsema, Van der Heijden en Bakker en kon net voor de slotronde een kloofje slaan. Dat bleek ook de definitieve beslissing te zijn voor de zege.

"Ik kon meteen een kloofje slaan en zo met enige voorsprong aan de slotronde beginnen. Het kwam er dan op aan om geen fouten meer te maken, want de kloof met de rest was niet zo groot. Daar slaagde ik in. Ik mocht hier al voor de derde keer zegevieren. En dat was ook wel een poosje geleden", besloot Worst.