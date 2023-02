Bauke Mollema hekelt de cameramotoren tijdens de koers: "De UCI doet te weinig"

Bauke Mollema heeft uitgehaald naar de UCI. De reden zijn de cameramotoren tijdens de wedstrijd. Die beïnvloeden het verloop te veel, terwijl de UCI er te weinig iets tegen doet.

Volgens Bauke Mollema treedt er competitievervalsing op. De cameramotoren rijden de dicht bij de renners. Daardoor kunnen de voorste renners van de slipstream gebruikmaken. "Het is een van de grootste problemen in de sport", vertelde de Nederlander aan Cycling Weekly.

"Het beïnvloedt wedstrijden en je ziet het veel gebeuren", ging Mollema verder. "Het verandert de koers en het kan zelfs bepalen of een kopgroep het haalt of niet. Naar mijn mening doet de UCI niet genoeg om te voorkomen dat de motoren de koers beïnvloeden."

"Uit wetenschappelijk onderzoek bleek dat er al invloed is als de afstand 30 meter is, maar tegenwoordig rijden ze op 10 tot 15 meter van ons. Je zou naar 30 tot 40 meter moeten gaan, maar dan heb je misschien niet zo'n goede beelden meer. Of misschien moeten we op termijn drones gebruiken."