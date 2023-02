Lars van der Haar houdt niet meteen van de X²O-trofee: "Niet veel uitdagend of motiverend"

Lars van der Haar staat momenteel 2e in de X²O-trofee. Al is hij niet de grootste fan van dat klassement.

Na de 1e crossen had Lars van der Haar een goede uitgangspositie om de X²O-trofee te winnen, maar in januari verloor hij heel wat tijd. Zo staat hij op 2,5 minuten van leider Eli Iserbyt.

Van der Haar geeft zichzelf nog weinig winstkansen. "Ik zie mezelf geen 2,5 minuten op Iserbyt dichtrijden", vertelde hij aan In de Leiderstrui. "Tenzij hij pech zou krijgen."

Ook is van der Haar eerder fan van een puntenklassement dan een tijdsklassement: "Een tijdsklassement is voor mij niet heel uitdagend of motiverend, want ik ben een renner die een wel een keer veel tijd in de modder zal verliezen. Terwijl ik in plekken dan waarschijnlijk niet zo ver ben. Voor mij is een puntenklassement dus interessanter dan een tijdsklassement. Dat kan ik eerder wel winnen."