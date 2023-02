Sven Nys pleit voor andere grootstad dan New York om in de VS extra cross te organiseren

Crossen in de VS wordt al gedaan. Nu komt zelfs New York in beeld. Sven Nys heeft echter een andere grootstad in gedachten om daar een veldrit te organiseren.

In een poging om het veldrijden internationaler te maken, wordt al enkele jaren in het seizoensbegin Fayetteville en Waterloo opgezocht. Dat zijn dan wedstrijden die deel uitmaken van de Wereldbeker. Sinds kort is er ook sprake van dat er wel eens een Wereldbekerwedstrijd in hartje New York zou kunnen komen.

Iedereen heeft daar uiteraard een mening over. Sven Nys liet in een korte tweet weten een andere Amerikaanse stad in gedachten te hebben om daar te gaan crossen. "Chicago is de beste stad om te combineren met de veldrit in Waterloo. Laten we er voor gaan!"

Chicago is the best city to combine with Waterloo. Let’s go for it! https://t.co/jrmupq8M1c — Sven Nys (@sven_nys) February 8, 2023

De grootstad uit de staat Illinois heeft wel wat met de fiets. Zo liggen er verschillende fietsroutes rond Chicago en is er ook reeds de Chi Cross Cup, een veldritcompetitie voor amateurs en jeugdcategorieën.